زلزال الجزائر.. ماذا يحدث في أكبر بلد عربي من حيث المساحة؟

وقع زلزال متوسط الشدة في الجزائر، اليوم الخميس، بقوة بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر، في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة «سبق برس» الجزائرية، عن مركز الهزة الأرضية، على بعد حوالي كيلومتر واحد من شمال غرب «ثنية النصر»، بولاية برج بوعريريج، شرق الجزائر، بالقرب من الحدود مع تونس.

زلزال الجزائر بعد هزة ضربت تونس

وضرب زلزال الجزائر مناطق شرق البلاد، في تمام الساعة 13:25 ظهراً، بقوة بلغت 3.1 درجات على مقياس ريختر، دون أن تتوافر أي معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

وفي وقت سابق، رصدت محطات الزلازل، التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، بعد قليل من منتصف الليلة الماضية، الساعة 12:13 صباح الخميس.

ووفق إذاعة «موزاييك» التونسية، فقد حدد مركز الهزة الأرضية، حسب التحاليل الأولية عند خط عرض 34.39 درجة، وخط طول 10.92 درجة، جنوب جزيرة «قرقنة» من ولاية صفاقس.

زلزال سابق في الجزائر

يأتي زلزال الخميس، بعد هزة ضربت الجزائر قبل شهر، بشدة 3 درجات على مقياس ريختر، في ولاية البويرة، وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن مركز الهزة الأرضية الشهر الماضي، كان على بعد حوالي 8 كيلومترات جنوب «بئر غبالو» بولاية البويرة، شمال الجزائر.