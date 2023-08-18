ضبط متهم بإنهاء حياة عامل بطلق خرطوش بمدينة بدر في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر، بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصاب بطلق ناري بالرأس.

وبالفحص وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص «أجرة» حدثت بينهم وبين (حارس الموقع) مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم، وقام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش وإطلاق عيار نحو والده، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن (بندقية خرطوش «مطموسة الأرقام» - طلقتين لذات العيار). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.