«رياضة الإسكندرية»: تدريب الشباب على الحركة الكشفية بمركز الأنفوشي

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المديرية ممثلة في الإدارة العامة للشباب نفذت تدريبات الجوالة والجوالات بمركز شباب الأنفوشي اليوم، على عمل طوافة بحرية و شرح مكونات الفلوكة للارتقاء بمهارات الجوالين من خلال تنمية معارفهم واتجاهاتهم الصحيحة، وتفعيل دور الجوالين في المجتمع لتحقيق شعار الجوالة والخدمة العامة. ‏

اكتساب الخبرات

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الهدف من هذه التدريبات إكساب الجوالين القيم والمثل العليا وزيادة روح التعارف وتبادل الخبرات والتعريف بأهمية التقاليد في الحركة الكشفية وأهمية العمل من خلال الطريقة الكشفية التي تساهم في رفع كفاءة وتوعية الشباب والفتيات في التعامل مع أي ظروف طارئة أو مواقف تحتاج سرعة اتخاذ القرار.

الأنشطة الكشفية

وأشارت صفاء الشريف، إلى أن هذه الأنشطة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالأنشطة الكشفية إلى جانب تنويع الأنشطة والمبادرات لتغطية كل ميول الشباب والفتيات والأطفال والمرأة، بما يحقق أهداف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال مراكز الشباب والأندية الشعبية.