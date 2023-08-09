«شباب الإسكندرية»: تنظيم جلسات تخاطب لذوي الهمم أسبوعيا بالمجان

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، أن مراكز التدريب وتنمية الإبداع نظمت جلسات تخاطب مجانية لذوي الهمم، تحت إشراف نخبة من كبار المتخصصين في مجال التخاطب.

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وأضافت أن الجلسات التي تعقد في مركز التخاطب وتنمية المهارات تنفذ بالتعاون المشترك بين مصر والإمارات، كونها تولي اهتمام خاصا لأبنائنا من ذوي الهمم لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأشارت إلى أنها تنفذ بشكل أسبوعي وعلى مدار العام بمراكز شباب «النصر وكرموز»، وتقدم جميع خدماتها الرياضية والفنية بالمجان.