تدريب 15 فتاة على الحرف اليدوية والتراثية بمراكز شباب الإسكندرية 

أكدت الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، لـ«الوطن»، أنّ المديرية ممثلة في «الإدارة العامة للشباب»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أطلقت ‏مبادرة «حرفتك مهنتك»، لعمل السترينج أرت بمركز شباب الحرمين، وذلك ‏خلال الفتره من 16 حتى 18 أغسطس، بمشاركة عدد فتاة من أندية الفتاة والتطوع، وتولت التدريب هبة علاء الدين.

دعم الحرف اليدوية

وأضافت «الشريف» أن المبادرة تضمنت تنفيذ مجموعة من الورش المتخصصة في كيفية صناعة منتجات هاند ميد، وجرى تدريب الفتيات والسيدات على أنواع الخيوط المستخدمة، أساسيات القص والتصميم، والمواد المستخدمة لظهور المنتج النهائي، إذ تهدف المبادرة إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة الى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل.

تدريب 15 فتاة على المهن الحرفية

كما أكدت أنه جرى تنفيذ مبادرة «حرفتك مهنتك» بمركز شباب السيوف 2، لعدد 15 فتاة من أندية الفتاه والتطوع، تضمنت تنفيذ مجموعة من الورش المتخصصة، وتولت التدريب منى إبراهيم محمد، و تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة العامة للفتاة والمرأة، تنفيذ المبادرة بالمراكز.