شباب الإسكندرية: استمرار فعاليات تدريب مشروع «ألف فتاة.. ألف حلم»

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه جرى تنفيذ فعاليات تدريب مشروع «ألف فتاة.. ألف حلم»، بنادي سيدي بشر الذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية والمركز الثقافي البريطاني لتعليم المهارات الأساسية في كرة القدم للفتيات.

الدوري الإنجليزي

وأوضحت «الشريف»، أن المشروع يأتي في إطار الاحتفال بمرور 80 عاما على إنشاء المجلس الثقافي البريطاني بمصر، ويهدف المشروع إلى تعليم كرة القدم لألف فتاة ضمن برنامج «تنمية المهارات الأساسية»، الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المركز الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم.

تعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي والتدريبات

وأضافت وكيل شباب الإسكندرية أنة يعمل بالمشروع 2 مدربًا ومدربة، ويتولى كل مدرب ومدربة تدريب 25 فتاة على لعب كرة القدم وذلك بنادي سيدي بشر ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع 1000 فتاة على مستوى الجمهورية، كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي والتدريبات تستمر على مدار 9 أشهر.

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