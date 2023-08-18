حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة في مدن الدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة السنبلاوين، حملة مكبرة لإزالة ورفع المخلفات الصلبة في نطاق المدينة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وتفريغ الحاويات بشوارع المدينة والتخلص الآمن منها للحفاظ على الشكل العام والجمالي للمدينة وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث للمواطنين.

رفع 89 ألف طن من المخلفات في السنبلاوين

وأكد أحمد عبد العظيم رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة وعمل حملات بصفة مستمرة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ورؤساء الوحدات المحلية وتتم في نطاق القرى والعزب والشوارع والميادين حيث تم رفع 89 ألف طن من المخلفات في المدينة و43 ألف طنا في أرياف المدينة، وتم تفريغ الحاويات والتخلص الآمن منها، وتضمنت شوارع المدينة والميادين الرئيسية وشارع بورسعيد وشارع المستشار وتسويته بجوار السوق الجديد وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمدينة.

حملة مكبرة لمتابعة النظافة في مدينة شربين

كما شنت رئاسة مدينة شربين حملة لمتابعة أعمال النظافة برئاسة اللواء عادل توفيق برغش رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وفريق العمل المعاون بقسم النظافة، واستهدفت الحملة «قرية كفر الترعة القديم ورأس الخليج وكفر الأطرش والحصص وكفر الحاج شربينى ودنجواى وبساط كريم الدين».

وجرى رفع تراكمات القمامة وتمهيد الطرق الرئيسية والسريعة بمداخل ومخارج القرى، وإزالة للكتل الخرسانية التي تتسبب في إعاقة حركة المواطنين، وتحميل كافة التجمعات أولا بأول إلى المقلب العمومي بسندوب، لتحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وبحسب البيان أزالت رئاسة مجلس مدينة منية النصر 320 طنا من التراكمات الترابية على طريق البجلات، ورفع ناتج تطهير ترعة ميت طاهرالتي تم تحميلها ونقلها في سيارات النظافة لتوسيع الطريق وتمهيدا لزراعته بالأشجار المثمرة وتسهيل حركة المرور على الطرق.