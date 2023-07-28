حملة نظافة موسعة لرفع القمامة والمخلفات بحي طره في القاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع أجهزة المحافظة والمنطقة الجنوبية تركز على ملف النظافة وتعمل على قدم وساق لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين والأحياء والقضاء على القمامة والمخلفات باعتبار ملف النظافة من الملفات المحورية والرئيسية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة.

حملة نظافة مكبرة

وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين قامت الأجهزة التنفيذية بحي طره برئاسة المهندسة جيهان جادو، رئيس الحي، بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة والرصد البيئي بحملة نظافة مكبرة في إطار خطة عمل المنطقة الجنوبية وتحت إشراف المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، نظرا لما تمثله الحملة من أهمية كبرى تتعلق بجودة حياة المواطن وتوفير حياة كريمة لقاطنيها، وأيضا الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على المتابعة المستمرة واستمرار الأعمال لحين الانتهاء من رفع المخلفات للارتقاء بمنظومة النظافة ودعمها من خلال التنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية بحي طره والهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة وتزويدها باحتياجاتها من المعدات والسيارات وفرق العمل.

رفع التراكمات والمخلفات من شوارع محطة مترو طره البلد

وأشارت إلى تنظيم حملة استهدفت رفع التراكمات والمخلفات من شوارع محطة مترو طره البلد، الجبانات، طارق صلاح الدين، شارع مدرسة الشهيد، شارع عبده غريب، شارع «المدبح»، جمال عبد الناصر، شارع الكنيسة، وطريق الكورنيش والاوتوستراد، وذلك لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري اللائق تماشيا مع الانجازات وأعمال التطوير الشاملة بأحيائها وحرصا على سلامة وامن المواطن وتحسين البيئة.