وكيل تعليم كفر الشيخ يكرّم الفائز بالبطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبية

كرّم محمد عبد الله، وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أيمن الزناتي، الفائز بالبطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبية 2023، والتي أُقيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية والتي تؤهل لأولمبياد باريس 2024، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور تامر برهان، مدير مدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بكفر الشيخ.

وكيل وزارة التربية والتعليم يُشيد بما تحقق من إنجاز

وأشاد «عبد الله»، بما تحقق من إنجاز، موجهاً بضرورة الاستفادة القصوى من تلك التجربة الرائدة في صناعة أبطال، واكتشاف مواهب تستلهم العبرة، وتحذو حذو البطل أيمن الزناتي في دروب النجاح والتميز، مقدماً الشكر لأيمن على دوره في تدريب العديد والعديد من المواهب بين أروقة مدرسته.

البحث والتنقيب عن المواهب والقدرات المتميزة من ذوي الهمم

ووجّه «عبد الله»، بضرورة البحث والتنقيب عن المواهب والقدرات المتميزة من ذوي الهمم وتبنيها في كافة الألعاب مع الاستعداد التام على تقديم الدعم وتذليل كافة العقبات أمام مشروع أبطال يستطيعون رفع راية مصر خفاقة على كافة الأصعدة.

على جانب آخر كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، منصور الشاملي الزيات، موجه المجال الصناعي، وذلك لبلوغه السن القانونية، متمنياً له حياة سعيدة هانئة في رحاب أسرته.