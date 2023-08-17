محافظ كفر الشيخ يشيد بالمتميزين في أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتميزين والفائزين في المسابقات والأنشطة المتعددة على مستوى الجمهورية من طلاب ومنسوبي مدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يكرّم المتميزين في الأنشطة

ومن جانبه، كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ والرائد العام لاتحاد طلاب كفر الشيخ، المتميزين في أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، على مستوى المديرية والجمهورية.

جاء ذلك تنفيذاً لخطة توجيه عام التربية الاجتماعية للعام الدراسي 2022 - 2023 بهدف تفعيل شحذ للهمم ومضاعفة الجهود للعمل الجاد والمثمر، وبغرض، بث روح المنافسة الهادفة وتطوير العمل المهني، وإثابة المجدين وتكريمهم والإشادة بهم لصالح طلاب كفر الشيخ.

تكريم المتميزين في أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية

وكرّم وكيل الوزارة، المتميزين في أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية من «أعضاء مكتب التوجيه العام - الطلاب - الأخصائيين الاجتماعيين - رواد الفصول - الرواد العموم»، الفائزين بالمركز الأول على مستوى المديرية والمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، بحضور كل من سامح داود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وأشرف على تنفيذ الحفل أسرة توجيه عام التربية الاجتماعية بقيادة محمد الدفراوي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وعزة الدعدر، الموجه الأول المركزي، وحمودة يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية، ومسئولي اتحاد الطلاب السيد ياسين، ومحمد خالد، وفتحية محروس، ومحمد زكي، رئيس مكتب الخدمة، وأعضاء المكتب الدكتور نور السنباري، وأسامة السعيد، وزينب ندا.