وكيل «شباب كفر الشيخ» يتفقد موقع إنشاء مدرجات نادي بلطيم

تفقد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، موقع إنشاء مدرجات نادى بلطيم الرياضي، بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة التي تتضمن تطوير الملعب والتراك المحيط به، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والاستشاري الهندسي بجامعة حلوان والإنتاج الحربي، وأعضاء مجلس إدارة النادي ومدير شباب بلطيم.

إنهاء إجراءات استخراج تراخيص البناء فى أسرع وقت

وأشار وكيل الوزارة، إلى تعديل اتجاه بناء المدرجات طبقاً للاتجاهات الصحيحة لإنشاء الملاعب والمدرجات، كما كلّف مجلس الإدارة بإنهاء إجراءات استخراج تراخيص البناء في أسرع وقت، لافتاً أنّ المدرجات ملحق بها مقصورة وقاعة لاستقبال كبار الزوار وغرف خلع ملابس وحمامات وغرف الحكام، بينما تبلغ مساحة نادى بلطيم 6 أفدنة، ويضم النادي ملعب كرة قدم قانوني وملعب تدريبي طبيعي وملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي وبه محلات تجارية ضمن مشروعات الطرح الاستثماري بالنادي.

مبادرة «حياة كريمة» تقدم جديد وتطوير لمراكز الشباب بقرى مطوبس

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظة كفر الشيخ، تشهد طفرة إنشائية كبيرة شملت مؤخراً الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بسخا شرق كفر الشيخ، وإنشاء «نادي الرياض»، بقرية الضبعة بتكلفة إجمالية 8 مليون جنية الملحق به ملعب قانوني بتكلفة 5 مليون جنية واللمسات الإنشائية الأخيرة بمراكز شباب «الغنيمي، وعجلان» بقلين، و«الثمانين» بإدارة شباب الحامول، وكل مبني مخطط له أنّ يكون من دورين على مساحة 200م، عدا مركز شباب عجلان على مساحة 140 متر وملعب الإكريليك بنادي الإرادة والتحدي، إلى جانب الإضافة الرائعة لمبادرة «حياة كريمة» التي قدمت بناء جديد وتطوير لمراكز الشباب بقرى مطوبس.