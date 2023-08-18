بدء إحلال وتجديد البنية التحتية لشبكة المياه والصرف الصحي بجامعة سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، إنه تم البدء في أعمال تجديد البنية التحتية من إحلال وتجديد لشبكة المياه والصرف الصحي لجميع مباني المقر القديم للجامعة، بتكلفة 2 مليون جنيه، حيث تم الإحلال للشبكة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، تنفيذاً لخطة الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية و ترشيد استهلاك المياه، نظراً لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه للتوسع في عمليات التنمية الشاملة.

ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد

وأكد «النعماني»، أن قضية ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد تحظي باهتمام الدولة المصرية، لذا حرصت إدارة جامعة سوهاج على تنفيذ عملية الإحلال وتجديد شبكة المياه لتناسب مع حجم الاستخدام المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة لكافة منتسبي الجامعة، موضحاً أن كل الأعمال تتم بالإشراف الفني الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، موجهاً شكره للقائمين على التنفيذ والمهندسين المشرفين للتعاون الجاد وإزالة كل المعوقات لسرعة الانتهاء منه.

إنشاء خطوط مياه قطر 6 بوصة بالشوارع الرئيسية

وأضاف المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة انه تم إنشاء خطوط مياه قطر 6 بوصة بالشوارع الرئيسية، وخطوط قطر 4 بوصة لتغذية المباني المختلفة، كما تم تنفيذ محابس للمياه قطر 4 بوصة، و6 بوصة على كل الخطوط، وإنشاء غرف لجميع المحابس الجديدة، بجانب تنفيذ محابس لجميع أبواش الحريق أمام مداخل المباني وعلى الأرصفة، لافتاً إلى أنه تم أيضا توصيل الصرف الصحي لمبنى معامل العلوم الطبية ومباني مدرجات الدكتور بسيوني، على أن تنتهي كافة أعمال الإحلال والتجديد قبل بدء العام الدراسي الجديد.