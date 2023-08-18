حكيم: مشاركتي بمهرجان العلمين الجديدة أهم حفلات حياتي

قال حكيم إن مشاركتي في مهرجان العلمين الجديدة، أهم حفل في حياتي، مشيرا إلى أنها أول زيارة له إلى مدينة العلمين، وأنه لم يكن يعرف أنها تتسم بكل هذا الإبهار، قائلا: «طول عمري بشوف في التليفزيون، بس على الطبيعة أحلى بكتير، أبهرتني الصروح والمباني العظيمة التي تحاوط المدينة، وكنا بنمشي في أي حتة في العالم كنا بنقول ليه ميكونش عندنا أبراج، ده الآن معمول في العلمين».

حفل مهرجان العلمين

وأكمل حكيم خلال لقائه بالإعلامية هدير أبو زيد المذاع عبر قناة «CBC»، بعد حفله بمدينة العلمين، التي أقيمت أمس بحضور جماهيري كبير، قائلا: «الحفلة جميلة والناس كانت عاوزة تتبسط وهدفنا إننا نبسط الناس».

الأغنيات الدرامية

أضاف حكيم: «المزيكا غذاء للروح والأغاني الدرامية عندما تغني وتلحن على إيقاع رشيق، أحسن حاجة أن الواحد يرقص ويتمايل بالوجع بتاعه، يعني ممكن ألاقي ناس بتعيط من كلمات الأغاني الحزينة اللي بقدمها، ورغم كده بيرقصوا، وده الهدف بتاعي».