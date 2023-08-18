حكيم: مهرجان العلمين صورة مشرفة للفن المصري.. و«العالم علمين» شعار عالمي

أعرب الفنان حكيم عن سعادته البالغة لمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، وافتتاح الأسبوع السادس من المهرجان الذي تقام دورته في مدينة العلمين الجديدة حتى نهاية الشهر الجاري.

حكيم: عظمتك يا مصر بتلك المدينة الساحرة

قال حكيم في تصريحات خاصة لـ«تلفزيون الوطن»، أفتخر واتشرف بأن أشدو فى مدينة عالمية مثل العلمين في بلدي مصر، وفخور بكل ما رأيته في الحفل من تنظيم وإدارة وتنسيق صوت واضاءة، أنا لم أكن أتخيل أن هناك هذا الجمال في مصر فحقا عظمتك يا مصر.

حكيم: العلمين مهرجان عالمي على أرض مصرية

وأشاد حكيم بحجم الإمكانات التي وفرها الجهة المنظمة للمهرجان قائلا: «المهرجان نواة لإقامة مهرجان عالمي، يكفي ان شعار المهرجان العالم علمين يشد أنظار وأعين العالم حولنا، لان حقا العالم حاليا علمين فى مصر».

حكيم: أتمنى تكرار الغناء فى مدينة العلمين من جديد

واختتم الفنان حديثه قائلا: أشعر بشرف كبير لمشاركتي، وأتمنى أن تتكرر المشاركة مرة أخرى في تلك المدينة الساحرة.