مصطفى كامل ينعى المطرب الشعبي أحمد الشوكي: «مخدش حقه»

نعى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الفنان الراحل أحمد الشوكي، الذي توفى في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، وجرى دفنه في مسقط رأسه ببني مزار في محافظة المنيا.

مصطفى كامل ينعى الفنان أحمد الشوكي

وكتب مصطفي كامل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، في ذمة الله يا طيب القلب، فنان كبير أوي لم يأخذ ما يستحق من نجاح في هذه المهنه الغدارة.. ادعو الله أن يعوضك في قبرك قدر صبرك، في ذمة الله يا أحمد ياشوكي.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته».

جنازة أحمد الشوكي

وجرى تشييع جنازة الفنان الشعبي أحمد الشوكي، اليوم عقب صلاة الجمعة، بمقابر الأسرة في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا، بحضور عائلته وأصدقائه وأبناء قريته، ولم يتم الكشف عن موعد ومكان استقبال العزاء حتى الآن.