المئات يشيعون جثمان المطرب أحمد الشوكي في بني مزار بالمنيا (صور)

شيع المئات من أهالي مدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، جثمان المطرب أحمد الشوكي، وذلك عقب وفاته اليوم الجمعة، من مسجد الرحمة بوسط المدينة.

وفاة المطرب أحمد الشوكي

وأعلن حسام عزت، مدير أعمال أحمد الشوكي، وفاة المطرب والذي اشتهر بأغنيته «أعملك إيه» التي قدمها عام 1995 وحققت نجاحًا كبيرًا حينها، وكان من بين نجوم الغناء الشعبي البارزين في تسعينيات القرن الماضي، حيث اشتهر بعدة أغنيات، لكنه انسحب من الساحة لفترة قبل أن يعود مرة أخرى.

تشييع جثمان المطرب أحمد الشوكي ببني مزار

وعبر المشيعون للجنازة عن حزنهم لوفاة أحمد الشوكي، المطرب الشعبي ابن محافظة المنيا، وأدي أهالي مدينة بني مزار صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد الرحمة شمال المنيا، ثم انتقلت الجنازة إلى المقابر المجاورة ليوارى جثمانه الثرى.

وقدم الفنان أحمد الشوكي العديد من الأغاني التي حققت شهرة واسعة، ومنها «أعملك إيه تعبتني، وأنا شايفك في نومي، ومش عايز أفهم، وأنا مش محسود».