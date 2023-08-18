«العالمي للاقتصاد الأخضر»: مصر رائدة في استخدام الطاقة الخضراء بالشرق الأوسط وأفريقيا

كشف الدكتور محمد كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر، تفاصيل تموين أول سفينة بميناء بورسعيد بالوقود الأخضر، لافتًا إلى أن الوقود الأخضرعبارة عن غاز الميثانول الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة الشمسية، ويطلق عليه أخضر لهذا السبب، مشيدًا بهذه الخطوة وأهميتها، نظرًا لتوجه العالم لاستخدام الطاقة الخضراء.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن استخدام الوقود الأخضر هو الأفضل اقتصاديًا وبيئيًا، لافتًا إلى أنها خطوة جيدة، مقدمًا الشكر للجهات التي نجحت في هذه الخطوات.

واعتبر أنها بداية جيدة وتنفيذ لتوصيات قمة قادة الأمم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل الريادة في استخدام الطاقة الخضراء في أفريقيا والشرق الأوسط، مشددًا على أن مصر لديها فرص عظيمة لاستخدام الطاقة المتجددة، باعتبارها من أكبر الدول العربية والأفريقية التي تسطع فيها الشمس، ولديها مساحات كبيرة وطاقة شمسية هائلة.

واكد أن الطاقة الشمسية والتحول للطاقة النظيفة، أصبح أقل تكلفة اقتصادية من الاعتماد على الطاقة التقليدية، وأن ذلك سيجعل القادم أفضل.