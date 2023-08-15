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ميناء شرق بورسعيد يستقبل أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم

كتب:

هبة صبيح
05:12 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
سفينة تعمل بالوقود الأخضر

سفينة تعمل بالوقود الأخضر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصول أول سفينة حاويات تعمل بالوقود الأخضر في العالم، حيث استقبلها ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة مساء أمس، وذلك في أولى رحلات السفينة التابعة للخط الملاحي ميرسك لميناء مصري مطل على شرق المتوسط..

السفينة قادمة من آسيا

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن السفينة كانت قادمة من رحلتها من آسيا مروراً بإفريقيا من خلال مصر ومنها إلى أوروبا.

ووصلت سفينة الحاويات التي تعمل بالوقود الأخضر إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف ضمن أهم 10 موانئ على مستوى العالم وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر، والذي يعكس ثقة الخطوط الملاحية في موانئ الهيئة بشكل خاص لما تشهده من عمليات تنمية وتطوير ملحوظ، والموانئ المصرية بشكل عام نتيجة للاستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية القائمة على تنمية المقدرات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها.

إقامة مشروعات في ميناء شرق بورسعيد

يذكر أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية هو أحد الموانئ التي نالت النصيب الأكبر في نتائج التنمية وانعكس ذلك على مؤشرات أداء الميناء، حيث تم التعاقد على إقامة مشروعات بأرصفته كاملاً، وجار العمل على بعض التوسعات لاستقطاب مشروعات أخرى، هذا إلى جانب ملاصقة الميناء للمنطقة الصناعية المتكاملة بشرق بورسعيد والتي تم تجهيزها لاستقبال العديد من المشروعات العملاقة في الفترة القادمة.

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بقلم هبة صبيح