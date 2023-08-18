طريقة التصالح في حالة صدور حكم بالحبس في إيصال أمانة

تمتلئ المحاكم بالكثير من قضايا إيصالات الأمانة باعتباره مستندا متداولا بين المواطنين لإثبات الحقوق المالية، ونستعرض كيفية التصالح في حالة صدور حكم غيابي أو حضوري في إيصال الأمانة، وذلك في حالة رغبة المتهم في دفع المبلغ الموجود في الإيصال والتصالح في الجنحة المقامة ضده.

صدور الحكم غيابيا

قال كريم العطار المحامي، إنه في حالة صدور حكم غيابي في إيصال الأمانة ورغبة المتهم في التصالح ودفع مبلغ الإيصال، يقوم المتهم بعمل معارضة والاتفاق مع المجني عليه صاحب الحق على التصالح أمام المحكمة، ويحضر المتهم أو محاميه أمام المحكمة ويقر المجني عليه بالتصالح في الجنحة، ومن ثم تنقضي الدعوى بالتصالح.

صدور الحكم حضوريا

وأضاف «العطار» لـ«الوطن» أنه في حال صدور الحكم حضوريا فيكون المتهم محبوسا بالفعل داخل السجن، فيستأنف محامي المتهم على الحكم الصادر ويحضر المجني عليه أو محاميه أمام المحكمة ليقر بالتصالح أمام محكمة الاستئناف التي تقضي بانقضاء الدعوى بالتصالح.