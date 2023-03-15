هل إيصال الأمانة علي بياض له حجية؟.. قانوني يجيب

كثيراً ما يلجأ المواطنون لكتابة إيصالات أمانة على بياض زعماً منهم أن باستطاعتهم رد حقهم في وقت لاحق عند تقديم هذا الإيصال للجهات المختصة، وانطلاقا من دور «الوطن» التوعوي في الشق القانوني ترصد مدي حجية إيصال الأمانة على بياض.

وقال المحامي كريم العطار، إن إيصال الأمانة على بياض لا يثبت حقاً، بل إن صاحب الحق يمكن أن يكون متهماً بدلاً من أن يكون مجني عليه أو صاحب حق، لأن إيصال الأمانة يجب أن يكون متطابقا صُلباً وتوقيعاً.

إيصال الأمانة سلاح ذو حدين

وأضاف «العطار» لـ«الوطن»، إن إيصال الأمانة على بياض سيتحول إلى سلاح ضد صاحبه حال قيامه بملء الإيصال بمبلغ معين، مما يجعله متهما بجريمة خيانة الأمانة، طبقا لنص المادة 340 عقوبات، والتي نصت على «يُعاقب كل من اُئتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة، وقام بالكتابة في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الأختام، بعقوبة الحبس، ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا».

لا يجوز التعديل في الإيصال

وأشار المحامي، انه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يقوم صاحب الإيصال بملء البيانات حتي لا يتحول إلى متهم، إضافة إلى أن هناك خبراء تزوير يمكنهم كشف التلاعب في الإيصال وبيان اختلاف الصلب عن التوقيع.