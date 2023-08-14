من هو ملحن أول تتر بتاريخ الدراما المصرية؟.. صاحب موسيقى تحت الشجر يا وهيبة

60 عامًا على أول مسلسل مصري عربي على التلفزيون «هارب من الأيام»، بمشاركة فريق عمل من كبار النجوم مثل عبد الله غيث وتوفيق الدقن، لكن من هو ملحن أول تتر لعمل درامي عربي؟.

بستينيات القرن الماضي وعبر الشاشة الصغيرة باللونين الأبيض والأسود ظهرت مشاهد أول مسلسل درامي بالوطن العربي باسم هارب من الأيام، من تأليف الكاتب ثروت أباظة وإخراج نور الدمرداش، وتمثيل عبد الله غيث وحسين رياض وتوفيق الدقن ومديحة كامل وكمال ياسين وعادل المهيملي ومحمود الحديني ومحمود عزمي وعلى الزرقاني، وموسيقى التتر من ألحان عبد العظيم عبد الحق.

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أسرته من الأعيان بصعيد مصر

أبو شيشع بمسلسل ليالي الحلمية وانطوان بمسلسل عندما يأتي المساء وعبد الوهاب بمسلسل ابن تيمية والراكب العجوز بالأتوبيس بفيلم الإرهاب والكباب، هو الملحن والممثل عبد العظيم عبد الحق، ملحن تتر أول مسلسل بالوطن العربي، هو ابن لأسرة من الأعيان بالمنيا بصعيد مصر.

أخ لوزير وعضو مجلس نواب

كان يأمل والد عبد العظيم أن يصبح انبه وزيرا، وتحقق حلمه بابنه الأكبر عبد الحميد عبد الحق الذي أصبح نقيب المحامين ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب وتولى وزارات الشئون الاجتماعية والأوقاف والتموين، ومن أبرز أعماله إنشاء مدينة المهندسين.

هروب لتحقيق الحلم بالعمل بالفن

غير أنه خاب ظنه بابنه عبد العظيم الذي هرب للقاهرة وتتلمذ على يد الشيخ محمود صبح والشيخ زكريا أحمد قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية، ليكون ملحن موسيقى تتر هارب من الأيام أول عمل درامي بالوطن العربي بعد أن بدأ تجربته بالتلحين بموسيقى تحت الشجر يا وهيبة ووحدة ما يغلبها غلاب.