اسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم.. «استقرار ملحوظ»

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023، وفي الأسواق والمحلات، حيث يتراوح السعر اليوم بين 59 و60 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 64 و67 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر ما بين 78 و80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 102 و103 جنيهات للكيلو، كما بلغ سعر الامهات البيضاء 57 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 14 و14.25 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 11 جنيه و12 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 7.5 و8.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 9.5 جنيه 10.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 10.5 و11.5 جنيه.

أسعار البط

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح بين 27 و 28 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيه.

أسعار البيض

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 106 و107 جنيهات، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 108 و109 جنيهات، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 118 و119 جنيها.