موسمها الآن.. خبير يحذر طلاب الثانوية من الكيانات التعليمية الوهمية

كيانات وهمية تجذب بعض طلاب الثانوية العامة للالتحاق بمؤسساتها التعليمية وأنشطتها الغير معتمدة ليكتشف الطلاب وأولياء الأمور بعد مرور الوقت أنهم وقعوا فريسة لنصب هذه الكيانات غير المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والغير حاصلة على التراخيص اللازم.

تخفيض مجموع القبول طعم الكيانات الوهمية

ومع ظهور نتيجة الثانوية العامة ومعرفة الطلاب نتائجهم تبدأ المؤسسات والكيانات الوهمية غير الحاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جذب الطلاب من خلال النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو الدعاية الإعلانية لاستقطابهم من خلال تخفيض مجموع القبول حتى تكون الطعم لاصطياد فرائسهم من الطلاب وأولياء الأمور وعن طرق تجنب هذه الجامعات الوهمية يقول دكتور حسن شحاته الخبير التربوي خلال حديثه لـ«الوطن» أن هناك كيانات وهمية عديدة تنتشر مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة لاستدراج الطلاب وأولياء الأمور للالتحاق بها.

هدفها الربح من الطلاب وأولياء الأمور

يحذر الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي من الالتحاق بالكيانات الوهمية والتي تهدف إلى الربح من الطلاب وأولياء الأمور واستغلالهم ويشير إلى أن هناك العديد من العلامات التي تدل على وهمية هذه المؤسسات من ضمنها عدم وجودها ضمن اسماء الجامعات والمعاهد المعتمدة والمرخصة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهى الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأجنبية، وأيضاً الجامعات الموجودة باتفاقيات دولية، وجامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، والأكاديميات الحكومية فضلاً عن المعاهد.

نصائح لمعرفة الكيانات الوهمية

البحث عن الكلية بعناية جيدة وتركيز داخل موقع الوزارة.

عدم الانسياق والانجذاب نحو التكاليف الدراسية المخفضة من قبل هذه الكيانات الغير مرخصة.

التأكد من شهادة الاعتماد.

التأكد من الاعلانات والمعلومات المنشورة عن هذه المؤسسات.

التواصل مع الأشخاص أصحاب الخبرة عند التسجيل في هذه الأماكن.