«التعليم العالي»: حملات جديدة للحد من الكيانات الوهمية قبل تنسيق الجامعات 2023

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع المعاهد، أن لجان الضبطية القضائية تواصل علمها طوال أيام الأسبوع لمجابهة انتشار الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة والجامعات وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية للطلاب وتمنح شهادات مزورة، وتعمل دون الحصول على أي سند قانوني يمنحها الحق في ممارسة العملية التعليمية، كاشفا عن انطلاق حملات جديدة ومكثفة قبل تنسيق الجامعات والمعاهد 2023.

التعليم العالي: الحد من الكيانات الوهمية قبل تنسيق 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن اللجنة تكثف عملها خلال الفترة المقبلة لمجابهة انتشار الكيانات الوهمية قبل تنسيق الجامعات 2023، في إطار توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مجابهة انتشار المؤسسات التعليمية الوهمية، لافتا إلى أن اللجنة نجحت منذ تكوينها عام 2015، في مجابهة أكثر من 350 كيانا وهميا غير مرخص.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكيانات الوهمية

وتابع رئيس قطاع التعليم، بأن هناك تنسيق تام مع الجهات المختصة بمختلف المحافظات لمجابهة عمل الكيانات الوهمية واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهها.