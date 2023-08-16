قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر.. احذر الكيانات الوهمية

حرصًا على توعية الطلاب وأولياء الأمور مع استمرار عمليات التنسيق للتقديم على الجامعات، كشفت وزارة التعليم العالي، قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، عن قائمة بأبرز الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر، وذلك من أجل توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر

وتأتي قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، كما يلي:

1- جامعة الملك سلمان الدولية.

2- جامعة العلمين الدولية.

3- جامعة الجلالة.

4- جامعة المنصورة الجديدة.

5- الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6- جامعة النيل الأهلية.

7- الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8- جامعة مصر للمعلوماتية.

9- جامعة حلوان الأهلية.

10- جامعة المنصورة الأهلية.

11- جامعة بنها الأهلية.

12- جامعة المنوفية الأهلية.

13- جامعة بني سويف الأهلية.

14- جامعة أسيوط الأهلية.

15- جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16- جامعة المنيا الأهلية.

17- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18- جامعة الإسكندرية الأهلية.

19- جامعة الزقازيق الأهلية.

20- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.