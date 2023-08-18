الحوار الوطني يعلن التوصيات النهائية المحالة إلى رئيس الجمهورية

أعلن الحوار الوطني التوصيات النهائية الصادرة عن لجانه التي عقدت خلال الفترة الماضية، والتي توافق عليها مجلس الأمناء قبل رفعها لرئيس الجمهورية.

توصيات الحوار الوطني

وشملت المخرجات توصيات اللجان والقضايا التي تمت مناقشاتها، على رأسها لجنة المحليات، لجنة مباشرة الحقوق السياسية، حقوق الإنسان والحريات العامة، النقابات والعمل الأهلي، الأسرة والتماسك المجتمعي، الشباب، وغيرها من اللجان التي تم الانتهاء منها، ويمكن الاطلاع على المخرجات من هنا.

استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمخرجات الحوار الوطني التي أرسلها مجلس الأمناء اليه الأربعاء الماضي، وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على استجابته الفورية بتلقى مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه الرئيس السيسى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.