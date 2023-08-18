رئيس «مصر أكتوبر»: الحياة الحزبية تدخل حقبة جديدة بفضل الحوار الوطني

تشهد الساحة السياسية في مصر حالة من الانتعاش، بسبب الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمكن من توحيد كافة الأطراف والقوة السياسية المختلفة، وجمعهم على طاولة واحدة من أجل التوافق على مصلحة الوطن، عبر طرح الآراء ووجهات النظر المختلفة لكافة الأطراف السياسية المشاركة حول المشكلات والقضايا التي تواجه المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة.

الحوار الوطني يعيد الحياة الحزبية للساحة

وقالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في عودة الحياة الحزبية للساحة المصرية، وساهم في تشجيع الأحزاب لتقديم مقترحاتها والاستعانة بخبراتها، مؤكدة أن الحوار الوطني فرصة تاريخية لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر.

وأشارت جيهان، إلى أن الحوار الوطني يساهم بشكل كبير في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، بسواعد أبناء الوطن، وقالت: «نشهد الآن إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، بسواعد المصريين الذين تجمعهم راية واحدة وهي مصلحة وطننا الغالي».

قضايا الحياة الحياة الحزبية في الحوار الوطني

ولفتت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الحوار الوطني أكد وجود مساحات مشتركة بين القوى السياسية في مصر، مضيفة أن التوافق الذي ظهر بين المشاركين في جلسات الحوار الوطني خير دليل على أن الدولة أمام حقبة جديدة للحياة الحزبية في مصر.

وقالت جيهان مديح: «هناك بعض القضايا التي يجب طرحها بالحوار الوطني، لتأثيرها الكبير على الحياة السياسية في مصر، وأبرزها تنظيم العمل الحزبي».