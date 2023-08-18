«شباب الحوار الوطني»: ربط اللجان النوعية داخل الاتحادات الطلابية بالوزارات

قال النائب أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن هناك العديد من التوصيات التي تم التوصل إليها أثناء جولات اللجنة في الجامعات ولقائها مع شباب الاتحادات الطلابية.

توصية بربط اللجان النوعية داخل اتحادات الطلبة

وأضاف «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن» أن أبرز التوصيات التي تم الخروج بها، هي ربط اللجان النوعية داخل اتحادات الطلبة بالوزارات المعنية، على سبيل المثال اللجنة الاجتماعية داخل الاتحاد، يتم ربطها بوزارة التضامن الاجتماعي، ويتم التنسيق بين الجهتين في البرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة للشباب، وعلى هذا المنوال تسير باقي اللجان في مختلف الجامعات المصرية، ويكون ذلك وفقًا لرؤية الدولة والوزارة.

وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن دور الشباب يأتي في طرح الأفكار وتطوير البرامج التي تضعها الوزارات، ولدينا شباب مثقف يستطيع تقديم أفكار مختلفة.

استكمال جلسات الحوار الوطني

ومن المقرر أن يستكمل الحوار الوطني جلساته المتخصصة طوال شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد رفع توصيات 13 لجنة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيه بإحالتها إلى الجهات المعنية لتنفيذها.