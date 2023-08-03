خروج هبة مجدي وابنتها دهب من المستشفى بعد تعرضهما لوعكة صحية مفاجئة

كشفت الفنانة هبة مجدي، عن دخولها وابنتها دهب، أحد المستشفيات في القاهرة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تناولهما وجبة من مطعم.

هبة مجدي تتعرض لوعكة صحية

ونشرت هبة مجدي صورة لها من داخل المستشفى رفقة ابنتها، عبر «استوري» حسالها على «إنستجرام»، وعلقت عليها: «أنا ودهب لسه خارجين من المستشفى، الحمد لله على كل شيء».

نجل هبة مجدي يتعرض لوعكة صحية

وكان تعرض «موسى»، نجل الفنانين محمد محسن وهبة مجدي، لوعكة صحية مفاجئة، قبل يومين، ونشرت هبة مجدي صورة لنجلها وهو يتلقى العلاج، عبر «استوري» حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «دعواتكم بالشفاء لموسى، اللهم اشفه وعافه يا رب».