الحوار الوطني يكشف عن مخرجات قانون المجالس الشعبية بلجنة المحليات

كشف الحوار الوطني، عن عدد المخرجات التي انتهى مجلس أمناء الحوار من صياغتها في لجنة المحليات، ورفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأنها.

توصيات لجنة المحليات

وبحسب البيان الصادر عن الحوار الوطني، توافق مجلس أمناء الحوار ولجانه على في قانون المجالس المحلية الشعبية على التالي:

1. ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.

2. التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%،والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح إدناه.

3. إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.

4. النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخابأعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية. إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذينيتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

تدريب أعضاء المجالس المحلية

5. إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منهاتشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.

6. توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشحلانتخابات المجالس الشعبية المحلية.

7. وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبيةالمحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.