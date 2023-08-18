«رياضة الدقهلية» تنظم مهرجان مشروع الحدائق والمنتزهات الرياضية

أعلنت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن تنظيم مهرجان فعاليات مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية بالحدائق العامة بمدينة المنصورة داخل شارع الجيش اليوم الجمعة 18 أغسطس.

مهرجان مشروع الحدائق والمنتزهات الرياضية بالدقهلية

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أنه جرى تنفيذ فعاليات المشروع اليوم برياضة المشي والجري، وإجراء تمرينات لياقة بدنية في الهواء الطلق، وشارك عدد كبير من الجنسين، بجميع الفئات العمرية المختلفة.

عودة النشاط والصحة العامة

وأشارت إلى أن هذا المشروع ساعدهم على ممارسة الرياضة، وأثر على لياقتهم البدنية وعودة النشاط والصحة العامة لهم بعد ممارستهم الرياضة في الأماكن المفتوحة، ويقوم بالتدريب كل يوم جمعة من كل أسبوع، بأحد الحدائق والمتنزهات الموجودة في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة.

وأكدت أنه يجري تنفيذ مهرجان ختامي في نهاية كل شهر، وتوزيع الجوائز على المشاركين في المشروع، في ضوء تحقيق رؤية الوزارة نحو جعل الرياضة أسلوب حياة، ودعوة المواطنين لممارسة الرياضة لما لها من أثار إيجابية عديدة على صحة الفرد.