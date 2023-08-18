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«الباز»: فض اعتصام رابعة عمل وطني وديني نرضى به الله

كتب:

محمد عزالدين
10:54 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
الإعلامي محمد الباز

الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن كل ما قيل عن أن اعتصام رابعة غير مسلح هو محض كذب، وباعترافات شباب الإخواني الذين أكدوا خروج السلاح من الاعتصام قبل يوم من الفض، واعتبر ذلك خيانة.

رصاص قناصة الإخوان

أضاف الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الطب الشرعي أثبت أن بعض الجثث أطلق عليها الرصاص من الخلف، ما يؤكد أنهم قتلوا برصاص قناصة الإخوان.

وأردف: «الإخوان استخدموا قناصة يقتلون المعتصمين لزيادة عدد الجثث، لطعن البلد بالجثث، قتلوا الناس بأيديهم وأثبتت تقارير الطب الشرعي ذلك».

فض اعتصام رابعة عمل وطني

واختتم الباز: «فض اعتصام رابعة عمل وطني وديني نرضى به ربنا، لأنهم آذوا الناس وقطعوا الطريق وأرادوا تفتيت الدولة، وما حدث في رابعة سنظل نفكر به الأجيال، لأن هناك محاولات لطمس الحقيقة».

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بقلم محمد عزالدين