خميس الجارحي لـ«الشاهد»: حرس قيادات الإخوان في اعتصام رابعة كانوا مسلحين

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن حرس قيادات الإخوان في اعتصام رابعة كانوا مسلحين، مشددًا على أن المسيرات التي كانت تخرج من الاعتصام لشوارع القاهرة كان بها فردان مسلحين لتأمين المسيرات.

الإخوان في الاعتصام

وأضاف الجارحي، في حواره ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز: «عندما شاهدت أفرادا مسلحين في فض اعتصام رابعة يواجهون قوات الشرطة بالسلاح لم أكن متعجبا، فقد كانت لديّ خلفية عن تسليح الإخوان في هذا الاعتصام».

كميات كبيرة من السلاح

أضاف: «فصيل أحمد المغير كان لديه كميات كبيرة من السلاح، وكيف يتعجب الناس من ممارسة الإخوان للعنف؟ مَن يقرأ التاريخ لا يمكنه أن يتعجب، سيد قطب كوّن تنظيما مسلحا لرد الاعتداء لتفجير أبراج الكهرباء وأقسام الشرطة والهجوم على مباني مديريات الأمن، أي أن ما حدث في الخمسينيات والستينيات تكرر مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيو 2023».