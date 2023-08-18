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خميس الجارحي لـ«الشاهد»: قيادات الإخوان تبنوا العنف تحت شعار «الحراك»

كتب:

محمد أيمن سالم
12:55 ص | الجمعة 18 أغسطس 2023
خميس الجارحي

خميس الجارحي

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن الإرهابي عماد صابر عضو جماعة الإخوان اعترف أن الجماعة قتلت 6 مجندين كانوا موجودين بكمين عبر حركة «العقاب الثوري» الإرهابية، مشيرًا إلى أنه رفض تسمية هذا الأمر بالعنف، ولكنه أطلق عليه حراكا ثوريا.

حادث كرم القواديس

وأضاف الجارحي، في حواره ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز: «عندما حدث حادث كرم القواديس أقسم محمد عبدالمقصود إن العساكر الذين استشهدوا ماتوا في ليبيا، وبعد نصف ساعة فقط أذاعت قناة الجزيرة الشريط الذي جاء فيه أن جماعة أنصار بيت المقدس هي التي نفذت العملية الكمين، وأصبح كل شيء واضحا وأن قسم محمد عبدالمقصود لم يكن صحيحا".

شهادات العنف

وتابع: «من شهادات العنف الأخرى لهذه الجماعة، أن مجدي شلش مسؤول الإخوان في الخانكة لما هرب في تركيا ظهرت على قناة إخواني وقال استبدلنا شعار سلميتنا أقوى من الرصاص بسلميتنا أقوى بالرصاص، واحتفى بأن حسم هي الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية».

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بقلم محمد أيمن سالم