الحوار الوطني يكشف عن توصيات «المحور المجتمعي».. بينها الوصاية على المال والتأمين الصحي

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضي، للتوافق حول توصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي جرى رفعها إلى رئيس الجمهورية في اليوم ذاته، وتنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واستجاب لها الرئيس فورا، موجها الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

مخرجات الحوار في المحور المجتمعي

كشف الحوار الوطني في بيان له منذ قليل، تفاصيل مخرجات الحوار في المحور المجتمعي، والتي شملت التالي:

ـ أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، على قضية الوصاية على المال.

ـ وأوصت لجنة الشباب، بعدد من التوصيات في مسألة ريادة الأعمال.

ـ بينما في لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر بين حكومي – خاص – أهلي – التأمين الصحي الشامل.

ـ وقد صدرت توصيات هامة في لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعي.

ـ وفي لجنة الثقافة برز عدد من المقترحات المتوافق عليها في قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات).

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

جدير بالذكر أن الاجتماع استمر قرابة 12 ساعة، من أجل التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.