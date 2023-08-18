رئيس «المصريين الأحرار»: الحوار الوطني نموذج فريد لم يحدث من قبل

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنَّه بدأت تظهر للعيان مؤخرا الجهود المبذولة على مدار عام ونصف من تجهيز ومشاركة وحضور لجلسات الحوار الوطني، مؤكدا أنَّ الحوار الوطني نموذج فريد لم يحدث من قبل.

خليل: دعوة كل القوى السياسية للمشاركة

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة إكسترا نيوز» اليوم الجمعة، أنه تم دعوة كل القوى السياسية بالمجتمع إلى المشاركة في الحوار الوطني الذي تناول العديد من الموضوعات ما منحه تميز أكثر بحيث لم يكتفي بالموضوعات السياسية وتم تناول كافة المحاور التي تهم شؤون المواطن المصري.

إطلاق بوابة للحوار الوطني لاستقبال الآراء والمقترحات

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه أثناء التجهيز تم إطلاق بوابة للحوار الوطني أسسها مجلس الأمناء لاستقبال كافة الآراء والمقترحات وبالدليل القاطع «لم يهمل شيء من هذه المقترحات»، موضحاً في عرض المستشار محمود فوزي بافتتاح الحوار تم عرض كافة المقترحات التي تلقاها على الموقع أو من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بكافة أشكالها وأغلبها كان يخص المحور المجتمعي.