إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بمركز بدر بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية بنطاق مركز بدر بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

ورد إخطاراً إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة مركز بدر يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة شخصين ونقلا إلى مستشفى كوم حمادة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر محضرا بالواقعة.

إصابة شخصين في حادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمد أشرف أحمد، 20 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، كريم جابر علي، 20 سنة، مصابا بكدمات متفرقة وكسر في الحوض.

ونقل المصابان إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتولت النيابة التحقيق في الحادث بعد تحرير المحضر اللازم.