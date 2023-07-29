إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 4 أشخاص قبل قليل، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي غرب النوبارية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي، في نطاق دائرة شرطة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي، جراء اختلال عجلة القيادة لدى السائق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.