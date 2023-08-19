كيف استعدت مصر للتصدي لخطر الفيروسات ومتحوراتها؟.. استشاري يجيب

جهود عديدة تبذلها الدولة المصرية للتصدي لمكافحة كافة أنواع الأوبئة التي تهدد سلامة المواطنين، وظهرت هذه الجهود جلية قبل سنوات مع ظهور فيروس كورونا، من خلال وضع الدولة خطط وإجراءات احترازية متعددة، ساعدت في تقليل خطر الفيروس داخل جمهورية مصر العربية، وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» جهود الدولة في مواجهة خطر الأوبئة في كل الأوقات.

الحفاظ على حياة المواطنين «أولوية»

في هذا الإطار، يقول الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا بشكل مستمر للتصدي لخطر أي أوبئة، لترسم نموذجًا يُحتذى به من قبل الدول الأخرى، في الحفاظ على حياة مواطنيها بشكل مستمر، من خلال تقديم التدريبات والدورات المستمرة لكوادرها الطبية لمعرفة التعامل بشكل مباشر مع أي طارئ يهدد صحتهم.

استعداد الدولة لمواجهة خطر الأوبئة

نجحت مصر خلال الفترات الماضية، في التقليل من خطر فيروس كورونا ومتحوراته من خلال الأمصال الطبية التي توفرها الدولة للمواطنين، مع إلزامهم بتلقي الجرعات بشكل كامل حتى النهاية، وإعادة أخذ اللقاح مرة أخرى في فترات معينة، مما ساعد في ضعف الفيروس وقلة عدد المصابين به عن بعض الدول، فضلًا عن امتلاك الدولة لكوادر طبية مدربة ومؤهلة بشكل كامل للتعامل مع أي طارئ أو عارض مع اتخاذ الإجراءات احترازية من قبل الدولة المصرية، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية بحسب حديث «عز العرب» لـ«الوطن».

«عز العرب»: المتحور الجديد لا يسبب القلق

تكاتف الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والمجتمع المدني في مواجهة خطر فيروس كورونا قبل سنوات، ساهم في القضاء على الفيروس بشكل كبير، لذلك لا داعِ للقلق بشأن المتحور الجديد «EG.5»، وهو أحد متحورات فيروس كورونا إذ لم تسجل مصر أي إصابة حتى الآن بالمتحورالجديد، والمهم هو اتخاذ المواطنين الإجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط بالأشخاص عند الشعور بالإصابة بنزلة برد، لتشابه الأعراض، ويجب أيضًا تقوية المناعة من خلال الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وأداء التمارين الرياضة، مع عدم تشغيل المروحة في الأماكن المغلقة بحسب استشاري الجهاز الهضمي والكبد.