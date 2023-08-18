عالم وبائيات إيطالي ينتقد الضجة الإعلامية حول متحورات كورونا الجديدة

انتقد عالم الوبائيات، رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو بمدينة جنوة الإيطالية، ماتيو باسيتي، الضجة الإعلامية، حول المتحورات الجديدة لفيروس كورونا التي تظهر في ايطاليا، التي يُطلق عليها اسم إيريس (EG.5) أو (Eris)، مؤكدا أن التحذير منها يخلق المشاكل هناك حيث لا توجد.

متحورات كورونا ذات تأثير سريري ضئيل

وقال في تغريدة له على منصة «إكس»، وفقا لوكالة آكي الإيطالية، اليوم الجمعة: «أقرأ مقالات علمية بهذا الشأن على المجلات المختصة به، حيث أرى قليلاً أو لا شيء عن متحورات كورونا ، نظرًا لأنها ذات تأثير سريري ضئيل جدًا، ثم أقرأ الصحف الايطالية التي ما تزال تواصل حتى اليوم وصف المتحورات، أسمائها، أعدادها والمختبر الذي عزلها أولاً».

الحديث عن المتحورات غير ذي فائدة

وتساءل باسيتي لماذا هذه المعلومات؟ هل هدفها «إقناع الناس بأخذ جرعات تطعيم إضافية في الخريف؟ لا أعتقد ذلك حقا»، موضحا أنه في الواقع، إنها تُحدث تأثيرا معاكسا تماما، وأن الإعلام الذي لا يمكنه الاستغناء عن الحديث على المتحوّرات، لا يعود بالفائدة على أي شخص، باستثناء بيع بضع نسخ أكثر من الصحف، والحظي بعدد قليل جداً من الإعجابات وخلق مشكلة من لا شيء.