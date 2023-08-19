لاعبو براعم الجودو يتحدثون عن البطولة العربية بالعلمين الجديدة

تحدث اللاعب أوس عبد القادر من الجمهورية الليبية، عن البطولة العربية للجودو، المقامة حاليا في مدينة العلمين الجديدة، وقال إن هذه المشاركة الثانية له، وسعيد بالمشاركة في البطولة، ويتمنى المشاركة كل عام.

كما تحدثت ترامولينا لاعبة الجودو ممثلة عن دولة الجزائر، بأنها شاركت في البطولة العربية وحصدت على الميدالية البروزنية.

تحقيق البرونزية

وقالت تمارا مغازي من مصر: «حققت أول عرب وحققت بطولة الجمهورية من قبل، ومبسوطة إني شرفت بلدي».

أما حلا وائل من مصر، فقالت: «أنا براعم وحققت المركز الأول الميدالية الذهبية، ومبسوطة أني في مدينة العلمين علشان شكلها مش زى باقي المدن مميزة للغاية».

فعاليات مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين، يقام حتى نهاية الصيف وضمن عدد كبير من الحفلات المختلفة والمتنوعة، فشارك في حفلات العلمين تامر حسني، وائل جسار، حكيم، عمر خيرت، وغيرهم من الفنانين.