لاعب عراقي: لم يحالفنا الحظ في بطولة الجودو وحصلنا على المركز الثاني

تحدث عباس فلاح لاعب الجودو العراقي، الذي يلعب في نادي المتقين العراقي، في لقاء تليفزيوني على هامش بطولة الجودو المقامة حاليا في مدينة العلمين، قائلا: «الحمد لله شاركنا اليوم مع نادي المتقين ولعبنا أمام مصر، فزنا في أول مباراة، ولعبنا مع نادي القادسية والحمد لله غلبناهم، وفي النهائي لم يحالفنا الحظ، الحمد لله حصلنا على المركز الثاني»، في لقاء على هامش البطولة نقلتها فضائية «إكسترا نيوز».

نجاح مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين في نسخته الأولى حقق نجاحا كبيرا، وضم عدد من الفعاليات المختلفة، منها الرياضية التي حققت رواجا كبيرا بمباريات قدامى لاعبي كرة القدم، التي شهدت حضور عددا كبيرا من نجوم كرة القدم المصرية.

حفل أنغام

كما يقام عدد من الحفلات، ومن المقرر أن يقام اليوم حفل لأنغام، المقرر إذاعته على الهواء مباشرة عبر قناة الحياة.