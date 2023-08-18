الوفود العربية تشيد بتنظيم بطولة الجودو في العلمين الجديدة: سنعود للمدينة الساحرة

أشادت الوفود المشاركة فى البطولة العربية للجودو، التى اختتمت اليوم، بحسن الضيافة والاستقبال والأجواء الساحرة فى مدينة العلمين الجديدة، مؤكدين أن ما شاهدوه من جمال الطبيعة لا يوصف، وأن إقامة البطولة وسط جمال وسحر الطبيعة جعل للمنافسات مذاقاً خاصاً، وطالبوا بتكرار تنظيم البطولات الكبرى للعبة وغيرها داخل المدينة الرائعة.

وأقيمت البطولة العربية للجودو فى مدينة العلمين الجديدة، خلال الفترة من 15 واستمرت حتى أمس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهى فى مصر والشرق الأوسط، والذى يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربى وأضخم الأحداث الفنية والرياضية.

وشارك فى البطولة العربية للجودو 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وسط منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى، وبعد أيام من التسابق على الميداليات المتنوعة انتهت المنافسات بتتويج فريق القادسية الكويتى بالمباراة النهائية، على حساب فريق إمام المتقين العراقى، وسلّم رئيس الاتحاد المصرى للجودو، مرزوق على، الجوائز للفائزين.

فى الشأن نفسه، أشاد أبوبكر بن بادة، مدير التحكيم بالاتحاد العربى للجودو، بأجواء البطولة العربية للجودو التى أُقيمت فى العلمين، مؤكداً أن البطولة أقيمت فى أجواء رائعة وسط سحر وجمال الطبيعة فى العلمين، وقال «أبوبكر»: «البطولة العربية للجودو أقيمت فى أجواء مميزة والمكان أعطى للمنافسات مذاقاً خاصاً، وعدلنا فى القوانين منعاً لوجود حركات خطيرة تضر باللاعبين الناشئين حتى يعودوا إلى بيوتهم سالمين.. والتحكيم قدّم مستوى مميزاً فى البطولة وأعطى لكل طرف حقه».

كما عبّر عدد من لاعبى الوفد العراقى المشارك فى البطولة العربية للجودو، التى اختتمت فعالياتها فى مدينة العلمين الجديدة، عن سعادتهم بالتنظيم الرائع للبطولة، التى استمرت فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجارى.

ووجّه على التميمى، لاعب نادى إمام المتقين العراقى، الشكر إلى منظمى البطولة العربية للجودو، مؤكداً أن البطولة كانت رائعة.

وعن أدائه فى البطولة، قال «التميمى»: «حصلنا على المركز الثانى بالبطولة فى الفرق والفردى، وحققنا نتائج جيدة».

وأشاد زميله عباس فلاح، لاعب فريق إمام المتقين العراقى، بنتائج فريقه فى البطولة العربية للجودو، مؤكداً أن الفريق قدّم أداءً جيداً فى البطولة العربية للجودو، لكن لم يحالفه الحظ.

وقال الكابتن أحمد خليفة، إن البطولة، أقيمت فى أجواء ساحرة، بمدينة العلمين الجديدة، موجهاً الشكر إلى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الدعم الكبير، موضحاً أن كل الوفود العربية أشادت بالتنظيم، وحسن الاستقبال، وأنّ الأمور جرت على أحسن ما يكون والجميع سعيد بنجاح البطولة». وأضاف «خليفة»: «التنظيم وإقامة الفرق فى الفنادق كانا على أعلى مستوى، وهذا ليس بجديد على المسئولين عن الرياضة المصرية، والذين نظموا العديد من البطولات العالمية فى السنوات الماضية ونالوا ثقة الاتحادات القارية على مستوى العالم.