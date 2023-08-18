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علي حازم بطل الجودو: بطولة فريدة من نوعها

كتب:

وسام محمد
10:06 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
إشادة بالبطولة العربية

إشادة بالبطولة العربية

علّق على حازم، بطل الجودو، على البطولة العربية للجودو والتنظيم والحضور، قائلاً «الحدث فريد من نوعه، لأول مرة بطولة عربية تنظم بهذا الشكل، بطولة على الطراز الأوروبى، وإقامتها فى مدينة العلمين تستشعر معها أنك فى دولة أوروبية وليس مدينة مصرية».

وأكمل: «البطولة العربية فى العلمين كتنظيم واستضافة تفوق أى بطولة سابقة، وده دليل على التطور الكبير اللى بتشهده الرياضة المصرية فى هذه الفترة، وبالتحديد فى لعبة الجودو، وما يحدث رسالة للعالم أجمع بأن مصر قادرة على تنظيم أحداث كبيرة فى مدن عالمية».

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