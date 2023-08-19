في ثاني جولات البريمير ليج، يلتقي فريق ليفربول بفريق بورنموث في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد بورنموث، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الخامسة عصرا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي، إذ من المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفق المعلن، ستذاع مباراة ليفربول عبر قناة bein premium 1

تردد بي إن سبورت premium

التردد:11547.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

استقطاب: أفقي

الجودة: HD

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي، برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل مع تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الذي انطلق منذ أيام قليلة، فيما يحتل فريق بورنوموث المركز الحادي عشر برصيد نقطة، بعد التعادل مع وست هام يونايتد في أولى جولات البريمير ليج.