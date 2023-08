قرار عاجل من ليفربول بشأن انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

كشف الصحفي الايطالي، جانلويجي لونجاري، المتخصص في أخبار الانتقالات بموقع «سبورت إيطاليا»، عن موقف ليفربول الإنجليزي، من بيع محمد صلاح، نجم الفريق، إلى اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Al Ittihad have strong interest in Momo #Salah.



Source told that the deal is “very difficult” as Liverpool #LFC don’t want to sell his forward