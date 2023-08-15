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قرار عاجل من ليفربول بشأن انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

كتب:

محمد هانئ
04:14 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

كشف الصحفي الايطالي، جانلويجي لونجاري، المتخصص في أخبار الانتقالات بموقع «سبورت إيطاليا»، عن موقف ليفربول الإنجليزي، من بيع محمد صلاح، نجم الفريق، إلى اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قرار ليفربول بشأن بيع محمد صلاح لـ اتحاد جدة

وكتب جانلويجي لونجاري، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «اتحاد جدة لديه اهتمام قوي بضم محمد صلاح، والصفقة تبدو صعبة جدًا، لأن ليفربول لا يرغب في بيع مهاجمه».

وكان حساب قناة «كاس» القطرية قد قال: «منح محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي، للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية».

   

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بقلم محمد هانئ