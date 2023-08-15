قرار عاجل من ليفربول بشأن انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

كشف الصحفي الايطالي، جانلويجي لونجاري، المتخصص في أخبار الانتقالات بموقع «سبورت إيطاليا»، عن موقف ليفربول الإنجليزي، من بيع محمد صلاح، نجم الفريق، إلى اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Al Ittihad have strong interest in Momo #Salah.



Source told that the deal is “very difficult” as Liverpool #LFC don’t want to sell his forward — Gianluigi Longari (@Glongari) August 14, 2023

قرار ليفربول بشأن بيع محمد صلاح لـ اتحاد جدة

وكتب جانلويجي لونجاري، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «اتحاد جدة لديه اهتمام قوي بضم محمد صلاح، والصفقة تبدو صعبة جدًا، لأن ليفربول لا يرغب في بيع مهاجمه».

وكان حساب قناة «كاس» القطرية قد قال: «منح محمد صلاح الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع نظيرتها في نادي ليفربول الإنجليزي، للعب ضمن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية».