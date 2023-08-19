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أحمد سعد خلال حفل بورسعيد: «أيه الناس الحلوة دي»

كتب:

هبة صبيح
04:27 ص | السبت 19 أغسطس 2023
المطرب أحمد سعد في بورتو سعيد

المطرب أحمد سعد في بورتو سعيد

أحيا المطرب أحمد سعد، حفل غنائي على مسرح مكشف مطل على أحد شواطىء غرب بورسعيد، وسط إقبال جماهيري كبير، وردد معه الجمهور أغنياته، وطالبوه بغناء أغنيات محددة، ولبى مطالب الجمهور، منها «اختياراتي مدمرة حياتى» و«عليكي عيون»، الذي تفاعل معهم بدوره قائلا: «إيه الناس الحلوة دي».

وظهر المطرب أحمد سعد على المسرح المكشوف، مرتديا قميص أسود به نقاط بيضاء كبيرة، وبنطلون رياضي. 

وقال المطرب أحمد سعد، إن بورسعيد محافظة يعشقها هي وأهلها الطيبين، واستفسر مازحا الجمهور «من منهم من بورسعيد ومن من بورفؤاد»

يقدم نجله للجمهور

كما قدم نجله على خشبة المسرح للجمهور، وسألهم «تفتكروا اسمه ايه فردوا أحمد.. ضاحكا نحن عائلة تحب تأكد الأسماء»

تفعيل «فلاش» الموبايل 

كما طالب الجمهور بتفعيل فلاش الموبايل، حتى يتمكن من رؤيتهم في آخر الصفوف، معربا عن سعادته بهم.

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بقلم هبة صبيح