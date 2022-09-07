أحمد سعد يحتفل بـ «المطرب النقاش»: اشتغلت في نفس المهنة.. بس كنت صبي

احتفل الفنان أحمد سعد والفنانة إسعاد يونس بالشاب «أحمد سالم» المعروف إعلاميًا بـ «النقاش» والذي انتشر له فيديو وهو يغني أثناء عمله وذلك خلال حلقة برنامج «صاحبة السعادة».

وأكد أحمد سعد إعجابه بالشاب أحمد سالم، لافتًا إلى أن بينهما شيئا مشتركا حيث عمل كـ نقاش قبل احترافه الغناء «أنا سمعته واتبسطت جدًا جدًا من أدائه ومن صوته بس فيه حاجة بيني وبينه مشتركة اني كنت نقاش وانا صغير بس أنا كنت صبي لكن هو صنايعي وهما مكانوش بيرضوا يدوني الفرشة كنت بصنفر بس».

النقاشة مهنتنا أبًا عن جد

وتحدث أحمد سالم عن احتمالية تركه مهنة النقاشة واحتراف الغناء «أنا لسه مش عارف بصراحة لأنها مهنتنا أبًا عن جد وأنا والدي أصلا نقاش ودي في دمنا»، لافتًا إلى أنه من الغربية مركز زفتى والتقطوا له هذه الفيديو في دبي «الفيديو ده كان في دبي أنا سافرت الإمارات سنتين شغل وبعدين من زمان وأنا بغني وشباب أصحابي في السكن سمعوني وأنا بدندن وقالوا لي لازم تغني ويكون ليك فيديوهات لأن الناس كلها بتعمل فيديوهات».

وأكد «المطرب النقاش» أنه كان سعيدا بالتفاعل مع هذا الفيديو عبر قناته على يوتيوب «الفيديو ده كان على قناة يوتيوب وأول ما عملتها لقيت ما شاء الله الفيديو عليه تفاعلات وأنا كنت طاير من الفرحة لما عرفت إنه 10 آلاف مشاهدة والتعليقات كانت مفرحاني جدًا».