كندا تعلن حالة الطوارئ في بريتيش كولومبيا غرب البلاد بسبب الحرائق

أعلنت السلطات الكندية، حالة الطوارئ في مقاطعة «بريتيش كولومبيا» الواقعة غرب البلاد بسبب الحرائق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وشهدت المقاطعة، انتشار حرائق الغابات بشكل سريع، ما أدى إلى إطلاق السلطات آلاف أوامر الإخلاء الجديدة في جميع أنحاء مقاطعة «بريتيش كولومبيا»، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي في» الكندية.

وفي الولايات المتحدة، قالت الرئاسة «البيت الأبيض»، في بيان، إن الرئيس جو بايدن، أمر بتخصيص مساعدات اتحادية إضافية لولاية «هاواي»، في أعقاب حرائق غابات مميتة تسببت في دمار هائل، أسفرت عن مقتل 110 أشخاص.

ومن المنتظر توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى هاواي الأسبوع المقبل لتفقد المناطق المنكوبة بالحرائق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.