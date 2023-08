حرائق كندا وأمريكا تنتشر بطريقة مروعة وتمحو وجهات سياحية

تستمر حرائق كندا وأمريكا، مسجلة رقمًا قياسيًا في البلدين في الاشتعال بمعدل مرتفع بشكل غير طبيعي لعدة أسابيع أخرى، على الرغم من أن انتشار الحرائق من المرجح أن يبدأ في التناقص في سبتمبر، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ولا تزال لقطات الدمار التي تسببها حرائق كندا وأمريكا مستمرة وسط ارتفاع أعداد الضحايا وحرائق الغابات المستعرة في جزيرة هاواي الأمريكية، ومقاطعات والأقاليم الكندية البالغ عددها 13 تقريبًا.

حرائق كندا وأمريكا، هي الأكثر فتكًا في تاريخ البلدين، إذ تسببت في دمار كبير نتيجة لتوسع حرائق الغابات ومقتل العشرات وإجلاء الآلاف من المواطنين في البلاد.

Before and after images show the scale of the damage in Lahaina, a historic town on Maui's western coast that was ravaged by the deadliest wildfires in Hawaii’s history this week. Recovery is expected to take years, authorities said. https://t.co/c7TkkrhZqi pic.twitter.com/V5GqkrJvI7